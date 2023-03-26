Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Концерты (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Концерты
Киноафиша Сериалы Концерты Сезоны Сезон 2

Концерты 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Концерты»

Во 2 сезоне шоу «Концерты» продолжается один из самых масштабных комедийных проектов российского телевидения. Самые крутые комики страны встречаются на одной сцене, чтобы… нет, не побороться друг с другом и не заслужить чье бы то ни было одобрение, а чтобы просто вволю пошутить! Участники, уже знакомые зрителям по другим многочисленным юмористическим проектам канала ТНТ, объединяются в самые веселые и неожиданные команды и дают в каждом выпуске шоу настоящие концерты. Здесь нет преград и ограничений – только полет фантазии, чувство юмора и желание хорошо повеселиться. Чем громче смеется зал, тем лучше!

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Концерты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 11. Камызяки
Сезон 2 Серия 1
26 марта 2023
Выпуск 12. Борцы и сборная Красноярска
Сезон 2 Серия 2
2 апреля 2023
Выпуск 13. Астана и Регионы
Сезон 2 Серия 3
9 апреля 2023
Выпуск 14. Доктор Хаусс, Просто команда, Сборная России
Сезон 2 Серия 4
16 апреля 2023
Выпуск 15. Женская сборная и объединение Юг
Сезон 2 Серия 5
23 апреля 2023
Выпуск 16. Москва, Буряты и сборная Красноярска
Сезон 2 Серия 6
30 апреля 2023
Выпуск 17. Астана и Наполеоны
Сезон 2 Серия 7
7 мая 2023
Выпуск 18. СТЭПиКО, Москва и Борцы
Сезон 2 Серия 8
14 мая 2023
Выпуск 19. Татары и Регионы
Сезон 2 Серия 9
21 мая 2023
Выпуск 20. Камызяки
Сезон 2 Серия 10
28 мая 2023
Выпуск 21. Объединение Юг и Доктор Хаусс
Сезон 2 Серия 11
4 июня 2023
Выпуск 22. Просто команда и сборная Красноярска
Сезон 2 Серия 12
11 июня 2023
Выпуск 23. Сборная России и Седая волна
Сезон 2 Серия 13
18 июня 2023
Выпуск 24. Наполеоны, Комики и Женская сборная
Сезон 2 Серия 14
25 июня 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше