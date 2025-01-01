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Концерты, список сезонов

Концерты 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список сезонов телешоу «Концерты»
Концерты - Сезон 1 Сезон 1
10 эпизодов 30 октября 2022 - 15 января 2023
 
Концерты - Сезон 2 Сезон 2
14 эпизодов 26 марта 2023 - 25 июня 2023
 
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