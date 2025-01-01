Анастасия Сергеева

«Смешанные рецензии? Не смешите зрителей»: «Злая 2» получает 92% одобрения и становится хитом

Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты

Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7

От маньяков-душителей до лис: 5 свежих детективов, которые вы могли пропустить – есть даже готовый наследник «Невского»

Тест для выросших на кино «Мосфильма»: ответите на 5 вопросов о хитах студии – можете считаться знатоком

Хотели рекламу туалетов – сняли фильм-номинант на «Оскар»: эта японская лента с оценкой 7.9 – бальзам на душу для уставших от инфошума

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

Узнать фильм СССР по лицам все могут: а попробуйте вспомнить 5 кинолент СССР по менее очевидным кадрам (тест)

Есть 2 вероятных даты: когда выйдет 8-й сезон «Скорой помощи» с Куценко – и о чем он будет

Пазл сходится только в конце: собрали 5 мощных триллеров о пропавших людях с рейтингом выше 7 баллов