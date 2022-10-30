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Концерты (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Концерты
Киноафиша Сериалы Концерты Сезоны Сезон 1

Концерты 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Концерты»

В 1 сезоне шоу «Концерты» самые известные комики канала ТНТ собираются на одной сцене, чтобы вволю пошутить и хорошенько посмеяться. Формат проекта заключается в том, что у него нет формата! Никаких ограничений, запретов, судей, голосований, «уважаемого жюри» и прочих атрибутов стандартных юмористических передач. Только артисты разговорного жанра, которые должны во что бы то ни стало развеселить зал. Уже известные зрителям комики со всей страны объединяются в команды и дают настоящий концерт. В 1-м сезоне выступают команды «Союз», «Камызяки», «Женская сборная», «Юг», «Астана», «Нулевые», «Наполеоны», «Плюшки» и многие другие.

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Концерты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01. Камызяки
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2022
Выпуск 02. Женская сборная и Плюшки
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2022
Выпуск 03. Астана и сборная Красноярска
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2022
Выпуск 04. Наполеоны, сборная Нулевых и сборная Красноярска
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2022
Выпуск 05. Сборная России и Астана
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2022
Выпуск 06. Объединение Юг и сборная Нулевых
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2022
Выпуск 07. Студия Союз и Наполеоны
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2022
Выпуск 08. Сборная России и Плюшки
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2022
Выпуск 09. Камызяки
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2022
Выпуск 10. Объединение Юг, Женская сборная и Студия Союз
Сезон 1 Серия 10
15 января 2023
График выхода всех сериалов
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