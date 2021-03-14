В 8-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем стал продюсер и рэп-исполнитель Тимати. Накануне съемок он разошелся с матерью своего сына Анастасией Решетовой. Тимати в свойственной ему манере разорвал шаблоны и установил свои правила в популярном проекте: теперь претендентки на его сердце стали получать не только красную розу, но и белую, золотую и даже черную. Девушки прибыли в шикарный особняк в нарядных платьях, желая поразить воображение известного шоумена. Он пообщался с каждой в отдельности. Гостем шоу стал бывший участник проекта Егор Крид, который побеседовал с каждой из претенденток и поделился своим опытом.