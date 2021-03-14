Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holostyak (2013), season 8

Holostyak season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Holostyak Seasons Season 8

Холостяк 16+
Title Сезон 8
Season premiere 14 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Holostyak" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем стал продюсер и рэп-исполнитель Тимати. Накануне съемок он разошелся с матерью своего сына Анастасией Решетовой. Тимати в свойственной ему манере разорвал шаблоны и установил свои правила в популярном проекте: теперь претендентки на его сердце стали получать не только красную розу, но и белую, золотую и даже черную. Девушки прибыли в шикарный особняк в нарядных платьях, желая поразить воображение известного шоумена. Он пообщался с каждой в отдельности. Гостем шоу стал бывший участник проекта Егор Крид, который побеседовал с каждой из претенденток и поделился своим опытом.

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Holostyak List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 8 Episode 1
14 March 2021
Выпуск 2
Season 8 Episode 2
21 March 2021
Выпуск 3
Season 8 Episode 3
27 March 2021
Выпуск 4
Season 8 Episode 4
3 April 2021
Выпуск 5
Season 8 Episode 5
10 April 2021
Выпуск 6
Season 8 Episode 6
17 April 2021
Выпуск 7
Season 8 Episode 7
24 April 2021
Выпуск 8
Season 8 Episode 8
1 May 2021
Выпуск 9
Season 8 Episode 9
8 May 2021
Выпуск 10
Season 8 Episode 10
15 May 2021
Выпуск 11
Season 8 Episode 11
22 May 2021
Выпуск 12
Season 8 Episode 12
29 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more