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Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
Постер телешоу Гранд тур
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18 постеров
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Киноафиша Сериалы Гранд тур

Гранд тур (2016 - …)

The Grand Tour 16+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 1 час 7 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность телешоу 48 часов 1 минута
О чем телешоу

Британское автомобильное шоу создано бывшими ведущими легендарной программы Top Gear — Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем. Ведущие отправляются в увлекательные путешествия, управляя новыми автомобилями от производителей со всего мира. Съемки проходят на пяти континентах, ведущие смогли побывать в Колорадо, Хорватии, Испании, Швейцарии и других уголках земного шара. Кроме того, в студию приглашаются знаменитости, которые должны проехать круг на Jaguar F-Type и выяснить, кто окажется быстрее.

Гранд тур - трейлер пятого сезона
Гранд тур
трейлер пятого сезона
В ролях
В ролях
Джереми Кларксон
Джереми Кларксон
Джеймс Мэй
Ричард Хаммонд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гранд тур - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Гранд тур - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 11 эпизодов
 
Гранд тур - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 14 эпизодов
 
Гранд тур - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 4 эпизода
 
Гранд тур - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
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