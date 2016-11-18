Британское автомобильное шоу создано бывшими ведущими легендарной программы Top Gear — Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем. Ведущие отправляются в увлекательные путешествия, управляя новыми автомобилями от производителей со всего мира. Съемки проходят на пяти континентах, ведущие смогли побывать в Колорадо, Хорватии, Испании, Швейцарии и других уголках земного шара. Кроме того, в студию приглашаются знаменитости, которые должны проехать круг на Jaguar F-Type и выяснить, кто окажется быстрее.