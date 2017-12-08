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Гранд тур (2016), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Гранд тур
Киноафиша Сериалы Гранд тур Сезоны Сезон 2

The Grand Tour 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 11
Продолжительность сезона 12 часов 17 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Гранд тур»

Во 2 сезоне шоу «Гранд тур» ребята отправляются в Швейцарию. Рики Уилсон и Дэвид Хассельхофф в качестве приглашенных гостей выходят на гоночный трек. Джереми Кларксон интересуется, нужны ли представителям светского общества в Европе самолеты, чтобы завершить напряженный день и отправиться позавтракать в Сен-Тропе или покататься на лыжах в Альпах, или им лучше иметь машину. Например, новый Bugatti Chiron мощностью 1479 лошадиных сил. Затем ведущие отправляются в Хорватию, чтобы снять фильм без сценария с участием Джереми Кларксона в Audi TT RS, Ричарда Хаммонда в Ariel Nomad, Джеймса Мэя, делающего пожарную машину из старой «Лады».

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Гранд тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Прошлое, настоящее или будущее Past, Present or Future
Сезон 2 Серия 1
8 декабря 2017
Падшие парни The Falls Guys
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2017
Ба Хамбаг-атти Bah Humbug-atti
Сезон 2 Серия 3
22 декабря 2017
Незаписанный Unscripted
Сезон 2 Серия 4
29 декабря 2017
Вверх, вниз и вокруг фермы Up, Down and Round the Farm
Сезон 2 Серия 5
5 января 2018
Зубцыыыыы Jaaaaaaaags
Сезон 2 Серия 6
12 января 2018
Это газ, газ, газ It's a Gas, Gas, Gas
Сезон 2 Серия 7
19 января 2018
Взрывы из прошлого Blasts from the Past
Сезон 2 Серия 8
26 января 2018
Ломать, Плохо Breaking, Badly
Сезон 2 Серия 9
2 февраля 2018
О, Канада Oh, Canada
Сезон 2 Серия 10
9 февраля 2018
Накормить мир Feed the World
Сезон 2 Серия 11
16 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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