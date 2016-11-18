Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гранд тур (2016), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Гранд тур
Киноафиша Сериалы Гранд тур Сезоны Сезон 1

The Grand Tour 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 14 часов 31 минута
О чем 1-й сезон телешоу «Гранд тур»

В 1 сезоне шоу «Гранд тур» ведущие отправляются в Калифорнию. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут со своей знаменитой студийной палаткой на озеро Сухой Кролик. Сотни фанатов со всех концов США отправляются в пустыню, неподалеку от долины Люцерн, чтобы принять участие в съемках первой серии нового проекта Джереми, Ричарда и Джеймса для Amazon Prime. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй едут в Южную Африку. Также в этом эпизоде Джереми представляет 800-сильный Aston Martin Vulcan, а Джеймса отправляют изучить необычный вид автоспорта, который называется спиннинг.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона телешоу «Гранд тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Святая Троица The Holy Trinity
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2016
Операция «Споткнуться в пустыне» Operation Desert Stumble
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2016
Опера, искусство и пончики Opera, Arts, and Donuts
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2016
Экологический Enviro-mental
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2016
Марокканский ролл Moroccan Roll
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2016
Счастливого финского Рождества Happy Finnish Christmas
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2016
Пляжные мальчики (багги) - часть 1 The Beach (Buggy) Boys - Part 1
Сезон 1 Серия 7
30 декабря 2016
Пляжные мальчики (багги) - часть 2 The Beach (Buggy) Boys - Part 2
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2016
Беркс в будущее Berks to the Future
Сезон 1 Серия 9
6 января 2017
Тупой бой в О.К. коралловый Dumb Fight at the O.K. Coral
Сезон 1 Серия 10
13 января 2017
Уроки итальянского Italian Lessons
Сезон 1 Серия 11
20 января 2017
[цензура] на [цензура] [censored] to [censored]
Сезон 1 Серия 12
27 января 2017
Прошлое против будущего Past v Future
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2017
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше