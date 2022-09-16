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Гранд тур (2016), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Гранд тур
Киноафиша Сериалы Гранд тур Сезоны Сезон 5

The Grand Tour 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 21 минута
О чем 5-й сезон телешоу «Гранд тур»

В 5 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс решают выдвинуться к скандинавскому полярному кругу. Управляя своими любимыми раллийными автомобилями, ребята отправляются в полное приключений путешествие, погружаясь в прошлое и созерцая кладбище подводных лодок времен холодной войны. Также они исследуют гоночные трассы на замерзших озерах и оказываются в эпицентре беспорядков на горнолыжном курорте. Затем Ричард приводит на кастинг гонщика-каскадера, но, как выясняется, ему непросто избавиться от привычки выполнять трюки и разбивать автомобили. Тогда в дело включается Джеймс...

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий 5-го сезона телешоу «Гранд тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Гранд-тур представляет: скандинавский флик The Grand Tour Presents: A Scandi Flick
Сезон 5 Серия 1
16 сентября 2022
Гранд Тур: Еврокрах The Grand Tour: Eurocrash
Сезон 5 Серия 2
16 сентября 2022
Гранд тур: Песчаная работа The Grand Tour: Sand Job
Сезон 5 Серия 3
16 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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