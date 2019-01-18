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Гранд тур (2016), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Гранд тур
Киноафиша Сериалы Гранд тур Сезоны Сезон 3

The Grand Tour 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 14
Продолжительность сезона 15 часов 38 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Гранд тур»

В 3 сезоне шоу «Гранд тур» Джереми, Ричард и Джеймс отправляются в Детройт, чтобы воплотить в жизнь свою новую идею. Джереми тестирует новый McLaren Senna на самой быстрой трассе в Европе, хотя это отнюдь не самая быстрая трасса. В спецвыпуске Кларксон, Хаммонд и Мэй мчатся по Колумбии на Jeep Wrangler, пикапе Chevrolet Silverado и Fiat Panda 4x4. Кроме того, герои фотографируют животных. Кларксон, Хаммонд и Мэй изучают новое поколение европейских пикапов, раздумывая над тем, могут ли они конкурировать с американским и японским истеблишментом. У Кларксона есть Volkswagen Amarok, у Хаммонда — Ford Ranger, а у Мэй — новый Mercedes X-класса.

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Гранд тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мотаун Фанк Motown Funk
Сезон 3 Серия 1
18 января 2019
Колумбия, специальная часть 1 Colombia Special Part 1
Сезон 3 Серия 2
25 января 2019
Колумбия, специальная часть 2 Colombia Special Part 2
Сезон 3 Серия 3
26 января 2019
Забрать положить вниз Pick Up Put Downs
Сезон 3 Серия 4
1 февраля 2019
Зудящий Урус An Itchy Urus
Сезон 3 Серия 5
8 февраля 2019
Китайская пища для размышлений Chinese Food for Thought
Сезон 3 Серия 6
15 февраля 2019
Хорошо выдержанный скотч Well Aged Scotch
Сезон 3 Серия 7
22 февраля 2019
Международные каникулы шутов International Buffoons Vacation
Сезон 3 Серия 8
1 марта 2019
Астон, астронавты и дети Анджелины Aston, Astronauts and Angelina's Children
Сезон 3 Серия 9
8 марта 2019
Голосование молодежи The Youth Vote
Сезон 3 Серия 10
15 марта 2019
Море к несоленому морю Sea to Unsalty Sea
Сезон 3 Серия 11
22 марта 2019
Легенды и багаж Legends and Luggage
Сезон 3 Серия 12
29 марта 2019
Выживание самого толстого Survival of the Fattest
Сезон 3 Серия 13
5 апреля 2019
Похороны Форда Funeral for a Ford
Сезон 3 Серия 14
12 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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