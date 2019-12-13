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Гранд тур (2016), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Гранд тур
Киноафиша Сериалы Гранд тур Сезоны Сезон 4

The Grand Tour 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 28 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Гранд тур»

В 4 сезоне шоу «Гранд тур» новое путешествие героев начинается в Камбодже, в Сием-Рипе. Затем ведущие спускаются вниз по реке к озеру Тонлесап, прежде чем присоединиться к дельте Меконга и отправиться во Вьетнам. Конечная точка маршрута — порт Вунгтау в южной части Вьетнама. В следующем выпуске Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй путешествуют по Мадагаскару в надежде найти зарытые сокровища. Ведущие расхваливают великие американские автомобили 70-х годов, которые они видели в телешоу, отправляясь в путешествие по Шотландии. Они учиняют беспорядки на улицах Эдинбурга и строят самодельный плавучий мост через Гебридское море.

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8.7 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Гранд тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Гранд-тур представляет: моряки The Grand Tour Presents: Seamen
Сезон 4 Серия 1
13 декабря 2019
Гранд-тур представляет: массовая охота The Grand Tour Presents: A Massive Hunt
Сезон 4 Серия 2
17 декабря 2020
Гранд-тур представляет: Лохдаун The Grand Tour Presents: Lochdown
Сезон 4 Серия 3
30 июля 2021
Гранд-тур представляет: Карнаж а труа The Grand Tour Presents: Carnage a Trois
Сезон 4 Серия 4
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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