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Гранд тур, список сезонов

The Grand Tour 16+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания/США
Эпизод длится 1 час 7 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список сезонов телешоу «Гранд тур»
Гранд тур - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 18 ноября 2016 - 3 февраля 2017
 
Гранд тур - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов 8 декабря 2017 - 16 февраля 2018
 
Гранд тур - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
14 эпизодов 18 января 2019 - 12 апреля 2019
 
Гранд тур - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
4 эпизода 13 декабря 2019 - 17 декабря 2021
 
Гранд тур - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
3 эпизода 16 сентября 2022 - 16 февраля 2024
 
Гранд тур - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1 эпизод 13 сентября 2024
 
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