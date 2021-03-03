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Беременна в 16 (2019), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 4

Беременна в 16 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» Алена из Новосибирской области прониклась тяжелой судьбой 19-летнего Саши, который впоследствии стал отцом ее незапланированного ребенка. Девочка-пацанка из Томска по имени Олеся начала встречаться с 22-летним Богданом и скрыла это от своих родителей. Спустя 2 месяца отношений она поняла, что ждет ребенка. 16-летняя Катерина из Красноармейске внезапно начала дерзить приемным родителям, связалась с плохой компанией, стала употреблять спиртное и сбегать из дома. Ее распутная жизнь привела к преждевременной беременности, и девушка приняла решение оставить ребенка.

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Алёна, Новосибирск
Сезон 4 Серия 1
3 марта 2021
Выпуск 02. Алина, Эльче, Испания
Сезон 4 Серия 2
10 марта 2021
Выпуск 03. Олеся, Томск
Сезон 4 Серия 3
17 марта 2021
Выпуск 04. Екатерина, Красноармейск
Сезон 4 Серия 4
24 марта 2021
Выпуск 05. Ева, Пермь
Сезон 4 Серия 5
31 марта 2021
Выпуск 06. Дарья, Магнитогорск
Сезон 4 Серия 6
7 апреля 2021
Выпуск 07. Полина, Владивосток
Сезон 4 Серия 7
14 апреля 2021
Выпуск 08. Алина, Ижевск
Сезон 4 Серия 8
28 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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