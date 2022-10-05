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Беременна в 16 (2019), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 6

Беременна в 16 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» коренная петербурженка Алина в шестом классе попробовала спиртное, в 15 решила бросить учебу… а в 16 – узнала, что ждет ребенка. Жизнь 17-летней Марины из Пензы, студентки Политехнического колледжа, изменилась после встречи с 22-летним парнем, от которого она забеременела. 16-летняя Марина из Алтайского края начала встречаться с 19-летним парнем по имени Вова, который менял девушек как перчатки. Но именно Марина узнала, что носит его ребенка. Старешеклассница Наташа из Свердловской области воспитывалась бабушкой с дедушкой. Они не смогли уберечь ее от ранних половых связей с 18-летним Сережей...

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Алина, Санкт-Петербург
Сезон 6 Серия 1
5 октября 2022
Выпуск 02. Марина, Новочеркасск
Сезон 6 Серия 2
12 октября 2022
Выпуск 03 Маша, Рубцовск
Сезон 6 Серия 3
19 октября 2022
Выпуск 04 Наташа, Краснотурьинск
Сезон 6 Серия 4
26 октября 2022
Выпуск 05 Настя, Усть-Илимск
Сезон 6 Серия 5
2 ноября 2022
Выпуск 06 Катя, Саратов
Сезон 6 Серия 6
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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