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Беременна в 16 (2019), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 7

Беременна в 16 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 6 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 7-м сезоне шоу «Беременна в 16» культовое реалити-шоу вернется с новыми историями о девушках, оказавшихся в положении. Проект канала Ю раскрывает те аспекты жизни российской молодежи, о которых не принято говорить вслух. Героини программы – несовершеннолетние подростки, оказавшие в непростой ситуации. Решив сохранить ребенка, юные девушки неминуемо сталкиваются с критикой со стороны сверстников и взрослых. Не менее острым оказывается финансовый вопрос. Будущим матерям приходится бросить учебу и искать деньги на жилье и содержание будущего малыша. В некоторых случаях девушкам помогают их бойфренды, но далеко не все молодые люди оказываются достаточно зрелыми, чтобы взять на себя такой груз ответственности.

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01
Сезон 7 Серия 1
6 сентября 2023
Выпуск 02
Сезон 7 Серия 2
13 сентября 2023
Выпуск 3
Сезон 7 Серия 3
20 сентября 2023
Выпуск 4
Сезон 7 Серия 4
27 сентября 2023
Выпуск 5
Сезон 7 Серия 5
4 октября 2024
Выпуск 6
Сезон 7 Серия 6
11 октября 2024
График выхода всех сериалов
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