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Беременна в 16 (2019), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 5

Беременна в 16 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» родителей Яны лишили родительских прав за злоупотребление наркотиками. Девушка в раннем возрасте переехала жить к своему парню, после чего узнала, что ждет ребенка. 16-летняя Карина из Хабаровска была в плохих отношениях с отчимом, из духа протеста начала встречаться со взрослым парнем и забеременела. Тане 17 лет, она коренная москвичка. С 13 лет девушка проводила время в плохих компаниях. Ее беспорядочные связи привели к неожиданному известию: девушка узнала, что находится в положении. 15-летняя Василиса из небольшого поселка, несмотря на неудачный опыт матери, тоже рано вступила в связь с парнем...

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Василиса, п. Сосьва
Сезон 5 Серия 1
8 сентября 2021
Выпуск 02. Анастасия, Мытищи
Сезон 5 Серия 2
21 сентября 2021
Выпуск 03. Полина, Ярцево
Сезон 5 Серия 3
22 сентября 2021
Выпуск 04. Таня, Москва
Сезон 5 Серия 4
29 сентября 2021
Выпуск 05. Кристина, Раменское
Сезон 5 Серия 5
6 октября 2021
Выпуск 06. Каролина, Хабаровск
Сезон 5 Серия 6
13 октября 2021
Выпуск 07. Яна, Электроугли
Сезон 5 Серия 7
20 октября 2021
График выхода всех сериалов
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