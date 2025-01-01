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Беременна в 16
Сезоны
Беременна в 16, список сезонов
Беременна в 16
16+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
Телеканал Ю
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Беременна в 16»
Сезон 1
10 эпизодов
27 февраля 2019 - 8 мая 2019
Сезон 2
8 эпизодов
26 февраля 2020 - 15 апреля 2020
Сезон 3
6 эпизодов
3 октября 2020 - 7 ноября 2020
Сезон 4
8 эпизодов
3 марта 2021 - 28 апреля 2021
Сезон 5
7 эпизодов
8 сентября 2021 - 20 октября 2021
Сезон 6
6 эпизодов
5 октября 2022 - 9 ноября 2022
Сезон 7
6 эпизодов
6 сентября 2023 - 11 октября 2024
Сезон 8
TBA
Сезон 9
TBA
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