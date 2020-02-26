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Беременна в 16 (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 2

Беременна в 16 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Беременна в 16»

Во 2 сезоне шоу «Беременна в 16» Ксюша была самой младшей в многодетной семье. Родители прощали ей все: и ночные вечеринки с подпругами, и плохую успеваемость в школе, и отношения с 24-летним Женей. Именно он стал отцом их незапланированного ребенка... Женя родилась в Барнауле, однако часто переезжала вместе со своей семьей. Она хорошо училась и старалась произвести о себе положительное впечатление. Но и эти честолюбивые помыслы не уберегли девушку от ранней связи с парнем и последующей беременности. 16-летняя Маша из Анапы влюбилась в простого парня по имени Саша из соседнего села. Вскоре она выяснила, что ждет ребенка...

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Ксения, Красноярск
Сезон 2 Серия 1
26 февраля 2020
Выпуск 02. Евгения, Барнаул
Сезон 2 Серия 2
4 марта 2020
Выпуск 03. Снежана, Москва.
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2020
Выпуск 04. Майя, Нур-Султан
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2020
Выпуск 05. Софья, Коломна
Сезон 2 Серия 5
25 марта 2020
Выпуск 06. Полина, Пермь
Сезон 2 Серия 6
1 апреля 2020
Выпуск 07. Виктория, Саратов
Сезон 2 Серия 7
8 апреля 2020
Выпуск 08. Мария, Анапа
Сезон 2 Серия 8
15 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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