Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Беременна в 16 (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 3

Беременна в 16 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 3 сезоне шоу «Беременна в 16» со своим парнем Артемом Маша познакомилась в соцсети. Артем стал для нее первым мужчиной во всех смыслах этого слова. А спустя некоторое время девушка узнала, что ждет ребенка. 16-летняя Кристина из Северной столицы работала с раннего возраста. Она обрабатывала фото, делала пирсинг и организовывала концерты. В своей ранней «взрослой» жизни девушка познакомилась с парнем по имени Илья, от которого вскоре забеременела. Люба из Уфы в 10-м классе бросила школу, чтобы поступить в колледж на юриста, а также привела в дом молодого человека, который учился в 9-м классе...

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Мария, Калуга
Сезон 3 Серия 1
3 октября 2020
Выпуск 02. Кристина, Санкт-Петербург
Сезон 3 Серия 2
10 октября 2020
Выпуск 03. Любовь, Уфа
Сезон 3 Серия 3
17 октября 2020
Выпуск 04. Елизавета, Санкт-Петербург
Сезон 3 Серия 4
24 октября 2020
Выпуск 05. Анастасия, Тверь
Сезон 3 Серия 5
31 октября 2020
Выпуск 06. Анастасия, Волгодонск
Сезон 3 Серия 6
7 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше