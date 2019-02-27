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Беременна в 16 (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 1

Беременна в 16 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» с Кириллом, будущим отцом ребенка, Лиля познакомилась в колледже. Он произвел на нее впечатление красивыми ухаживаниями, а через 3 месяца отношений, она узнала, что ждет ребенка. Лидия из Иркутска повстречала отца своего будущего ребенка на одной из студенческих вечеринок. Ребята тоже совсем не планировали становиться родителями так рано. 16-летняя Лиза оказалась в интернате и искала утешения в сетевых знакомствах. Именно виртуальное общение свело ее с Владиславом, от которого она впоследствии забеременела. А Аля в раннем возрасте переехала в Москву, пошла на работу и там повстречала 21-летнего парня...

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Список серий телешоу Беременна в 16 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 01. Лилия, Пенза
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2019
Выпуск 02. Кристина, Ахтубинск
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2019
Выпуск 03. Лидия, Иркутск
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2019
Выпуск 04. Елизавета, Смоленск
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2019
Выпуск 05. Аля, Москва
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2019
Выпуск 06. Анна, Томск
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2019
Выпуск 07. Вика, Псков
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2019
Выпуск 08. Катя, Иваново
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2019
Выпуск 09. Саша, Тверь
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2019
Выпуск 10. Ангелина, Чебоксары
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2019
График выхода всех сериалов
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