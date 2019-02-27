Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

Волан-де-Морт был гениален, но так и не понял, что Гарри — крестраж: объясняем, почему так произошло

«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца

В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису

Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира

«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее

В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем

Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра

Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли

Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской