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Киноафиша Сериалы Леший 2

Леший 2 (2008 - 2008)

Леший 2 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут
О чем сериал

Счастливому семейству Никитиных, ожидающих первенца, объявлена настоящая война… Ни Света, ни Алексей не в состоянии оборвать череду необъяснимых происшествий – взрыв самолета, похищение сестры Алексея, отравление лошадей. Под подозрение милиции падает каждый, кто когда-либо бывал в усадьбе или работал у его радушной хозяйки. Ничего не проясняет и письмо, подброшенное Алексею – похититель не требует выкуп за Катю. На ее поиски сначала отравляется Никитин старший, днем позже Света и Карпыч… Все трое пропадают в лесу...

В ролях
В ролях
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Павел Баршак
Павел Баршак
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Леонид Громов
Леонид Громов
Александр Дьяченко
Александр Дьяченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Леший 2 - Сезон 1 Сезон 1
2008, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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