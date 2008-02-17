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Леший 2 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Леший 2
Киноафиша Сериалы Леший 2 Сезоны Сезон 1

Леший 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Леший 2»

Счастливому семейству Никитиных, ожидающих первенца, объявлена настоящая война… Ни Света, ни Алексей не в состоянии оборвать череду необъяснимых происшествий – взрыв самолета, похищение сестры Алексея, отравление лошадей. Под подозрение милиции падает каждый, кто когда-либо бывал в усадьбе или работал у его радушной хозяйки. Ничего не проясняет и письмо, подброшенное Алексею – похититель не требует выкуп за Катю. На ее поиски сначала отравляется Никитин старший, днем позже Света и Карпыч… Все трое пропадают в лесу...

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Леший 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2008
График выхода всех сериалов
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