Новости о сериале «Фубар»
Вся информация о сериале
В производство запущен второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
К проекту присоединилась Кэрри-Энн Мосс.
Написать
28 мая 2024 16:39
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам
Актер прокомментировал давний инцидент с обвинениями в домогательствах.
Написать
8 июня 2023 18:20
Экшен-сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером стал хитом Netflix
Актер сыграл пожилого шпиона, которому приходится спасать мир вместе с дочкой.
Написать
31 мая 2023 16:54
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами.
Написать
26 мая 2023 15:00
Арнольд Шварценеггер готовит зрителей к экшену в проморолике новых проектов Netflix
Вместе с публикацией видео сервис анонсировал даты выхода ряда новых фильмов и сериалов.
Написать
23 мая 2023 14:27
Арнольд Шварценеггер становится напарником своей дочери в трейлере экшен-сериала «Фубар»
Комедийный боевик в духе «Правдивой лжи» выйдет на Netflix этой весной.
Написать
20 апреля 2023 11:33
Арнольд Шварценеггер дебютирует на телевидении в тизере экшен-сериала «Фубар»
Семейный шпионский боевик выйдет на экраны в конце мая.
Написать
28 февраля 2023 09:59
