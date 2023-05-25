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Фубар
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FUBAR
16+
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
55 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Фубар»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
25 мая 2023
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
12 июня 2025
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