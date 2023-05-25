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Фубар, список сезонов

FUBAR 16+
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Фубар»
Фубар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 25 мая 2023
 
Фубар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 12 июня 2025
 
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