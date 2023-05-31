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Киноафиша Новости Экшен-сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером стал хитом Netflix

Экшен-сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером стал хитом Netflix

31 мая 2023 16:54
Экшен-сериал «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером стал хитом Netflix

Актер сыграл пожилого шпиона, которому приходится спасать мир вместе с дочкой.

Арнольд Шварценеггер вновь демонстрирует звездную мощь. После четырехлетнего творческого перерыва легендарный герой боевиков вернулся на экраны с первым в карьере сериалом — шпионской экшен-комедией Netflix «Фубар». Проект дебютировал на стриминге 25 мая и за первые дни с легкостью возглавил чарт платформы, набрав 88,9 млн просмотренных часов.

На втором месте расположилась другая новинка — подростковая мелодрама «Целую, Китти» (63,7 млн просмотров), вышедшая неделей ранее, а почетную тройку лидеров замкнул спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (42,9 млн просмотров). Также в десятку внезапно вернулся сериал с Маргарет Куэлли «Уборщица. История матери-одиночки» (13,9 млн просмотров).

В центре сюжета «Фубар» — пожилой оперативник ЦРУ Люк Брюннер (Шварценеггер), намеренный уйти на давно заслуженную пенсию. Перед отставкой его просят выполнить еще одно важное задание, в результате чего он узнает, что его дочка Эмма (Моника Барбаро) также работает на правительственную организацию. После этого Брюннеру ничего не остается кроме как пойти на прощальную миссию вместе с ней. В ходе выполнения задачи родственники попытаются спасти мир и наладить личные отношения. Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер», «Скорпион»).

Среди ближайших проектов Шварценеггер значится уже давно снятый полнометражный сиквел короткометражки Дэвида Сандберга «Кунг Фьюри», где вместе с ним сыграли Майкл Фассбендер, Александра Шипп и Дэвид Хассельхофф.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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