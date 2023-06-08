Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам

В рамках трехсерийного документального проекта Netflix «Арнольд», вышедшего на стриминге буквально вчера, звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер сделал важное заявление — актер попросил прощения за приставания к женщинам.

Исполнитель извинился, комментируя давний инцидент, произошедший в период, когда он баллотировался на пост губернатора Калифорнии. За несколько дней до выборов газета Los Angeles Times опубликовала неприятную статью, в которой шесть женщин обвинили его в нежелательных физических ласках. Тогда Шварценеггер все опроверг, но в «Арнольде» все же признал, что в прошлом иногда совершал недостойные поступки:

«Моя реакция вначале была отчасти… оборонительной. Смотря на ситуацию сегодня, хочу заявить, что на самом деле не имеет значения, когда все происходило. Будь то дни мускулов на пляже сорок лет назад, или сегодня — все это было неправильно. Чушь собачья. Забудьте все оправдания, это было неправильно».

Обвинения в итоге не помешали Шварценеггеру выиграть выборы и даже возродить потом актерскую карьеру, что, по признанию звезды, очень его удивило. Две недели назад у Шварценеггера вышел на Netflix шпионский сериал «Фубар», а позднее он появится в полнометражном сиквеле короткометражки «Кунг Фьюри».