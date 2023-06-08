Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам

Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам

8 июня 2023 18:20
Арнольд Шварценеггер попросил прощения за приставания к женщинам

Актер прокомментировал давний инцидент с обвинениями в домогательствах.

В рамках трехсерийного документального проекта Netflix «Арнольд», вышедшего на стриминге буквально вчера, звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер сделал важное заявление — актер попросил прощения за приставания к женщинам.

Исполнитель извинился, комментируя давний инцидент, произошедший в период, когда он баллотировался на пост губернатора Калифорнии. За несколько дней до выборов газета Los Angeles Times опубликовала неприятную статью, в которой шесть женщин обвинили его в нежелательных физических ласках. Тогда Шварценеггер все опроверг, но в «Арнольде» все же признал, что в прошлом иногда совершал недостойные поступки:

«Моя реакция вначале была отчасти… оборонительной. Смотря на ситуацию сегодня, хочу заявить, что на самом деле не имеет значения, когда все происходило. Будь то дни мускулов на пляже сорок лет назад, или сегодня — все это было неправильно. Чушь собачья. Забудьте все оправдания, это было неправильно».

Обвинения в итоге не помешали Шварценеггеру выиграть выборы и даже возродить потом актерскую карьеру, что, по признанию звезды, очень его удивило. Две недели назад у Шварценеггера вышел на Netflix шпионский сериал «Фубар», а позднее он появится в полнометражном сиквеле короткометражки «Кунг Фьюри».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Читать далее 7 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Читать далее 7 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Читать далее 7 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше