Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет

В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)