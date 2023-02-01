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Ковчег 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ковчег
Киноафиша Сериалы Ковчег Сезоны Сезон 1

The Ark
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ковчег»

В 1 сезоне сериала «Ковчег» действие происходит спустя 100 лет в будущем, когда миссия по колонизации планет стала необходимостью, чтобы обеспечить выживание человеческой расы. Первое путешествие на космическом корабле, известном как «Ковчег Первый», привело к катастрофическим последствиям. Миссия повлекла за собой многочисленные разрушения и обернулась огромным количеством смертей. Чтобы достичь планеты-мишени надо проделать огромный путь. В связи с нехваткой средств жизнеобеспечения и потери руководства уцелевшая команда экипажа должна аккумулировать все свои силы. Их задача - не сбиться с пути и выжить любой ценой.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Ковчег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Все хотели оказаться на этом корабле Everyone Wanted to Be on This Ship
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2023
Как будто он коснулся солнца Like it touched the sun
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2023
Выйти и толкнуть Get Out and Push
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2023
Мы не должны были бодрствовать We Weren't Supposed to Be Awake
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
Один шаг вперед, Два шага назад One Step Forward, Two Steps Back
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2023
Дважды два Two by Two
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2023
Медленная смерть хуже A Slow Death Is Worse
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2023
Каждый отдельный человек имеет значение Every Single Person Matters
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2023
Болезненный путь The Painful Way
Сезон 1 Серия 9
29 марта 2023
Надеясь на вечность Hoping for Forever
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2023
Последнее, что ты когда-либо делал The Last Thing You Ever Do
Сезон 1 Серия 11
12 апреля 2023
Все в выигрыше Everybody Wins
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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