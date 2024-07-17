Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ковчег 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ковчег
Киноафиша Сериалы Ковчег Сезоны Сезон 2

The Ark
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ковчег»

Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» продолжается история о членах экипажа космического корабля, который именуется «Ковчег один». Главным героям предстоит использовать все свои способности, чтобы спастись после аварии. Когда на борту произошла катастрофа, часть экипажа умерла, а другая часть осталась без еды и средств к существованию. К этим трудностям прибавляются и другие, например недостаток кислорода. Однако на борту находятся самые изобретательные и успешные в этой сфере люди. Они точно найдут выходит из сложившейся ситуации. Впереди героев ожидает еще множество опасных и захватывающих испытаний.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ковчег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Неудачный эксперимент Failed Experiment
Сезон 2 Серия 1
17 июля 2024
Убить или быть убитым Kill or Be Killed
Сезон 2 Серия 2
24 июля 2024
Аномалия Anomaly
Сезон 2 Серия 3
31 июля 2024
Другой ты The Other You
Сезон 2 Серия 4
7 августа 2024
Музей Смерти Museum of Death
Сезон 2 Серия 5
14 августа 2024
Довольно большая сделка Pretty Big Deal
Сезон 2 Серия 6
21 августа 2024
Это не может быть правдой It Can't Be True
Сезон 2 Серия 7
28 августа 2024
Мы не убиваем своих We Don't Kill Our Own
Сезон 2 Серия 8
4 сентября 2024
Цикл насилия Cycle of Violence
Сезон 2 Серия 9
11 сентября 2024
Это должен был быть ты It Should Have Been You
Сезон 2 Серия 10
18 сентября 2024
Скоро все закончится It Will Be Over Soon
Сезон 2 Серия 11
25 сентября 2024
Удача Fortunate
Сезон 2 Серия 12
2 октября 2024
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше