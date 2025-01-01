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Постер сериала Опережая выстрел
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Опережая выстрел, список сезонов

Опережая выстрел 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Опережая выстрел»
Опережая выстрел - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 17 сентября 2012 - 27 сентября 2012
 
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