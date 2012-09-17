Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Опережая выстрел 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Опережая выстрел
Киноафиша Сериалы Опережая выстрел Сезоны Сезон 1

Опережая выстрел 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Опережая выстрел»

В 1 сезоне сериала «Опережая выстрел» молодой сержант патрульной службы по имени Сережа Елагин приходит в милицейский отряд специального назначения. Его первая операция завершается неудачно: Сережа случайно лишает жизни бывшего молодого человека своей возлюбленной Марины. Чтобы не сесть за решетку за убийство на почве ревности, Елагин бросает Марину. Сотрудник правоохранительных органов, который занимается этим случаем, находит компромат на Марину и арестовывает ее. Тогда Елагин сознается в том, что совершил предумышленное убийство, ведь иначе его избраннице грозит тюрьма.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Опережая выстрел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Елагин. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2012
Елагин. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2012
Голикова. Часть 1
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2012
Голикова. Часть 2
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2012
Быков. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2012
Быков. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2012
Репин. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2012
Репин. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2012
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше