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Сато 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сато
Киноафиша Сериалы Сато Сезоны Сезон 1

Сато 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сато»

В 1-м сезоне сериала «Сато» родители пятилетнего Кости шокированы поведением своего маленького сына. Неожиданно ребенок начинает рассказывать всем, что он является контр-адмиралом космического корабля и зовут его Сато. Семье приходится прибегнуть к помощи психоаналитика Дарьи. Мальчик регулярно посещает сеансы и все больше поражает специалиста. Костя делится с ней историей кровопролитных схваток и деталями биографии Сато. Кроме того, его удивительные для ребенка этого возраста умственные способности просто поражают воображение. Даше предстоит выяснить, что это – заболевание, изощренная игра или феномен?

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Список серий 1-го сезона сериала «Сато» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2023
График выхода всех сериалов
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