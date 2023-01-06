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Буровая
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Буровая, список сезонов
The Rig
Год выпуска
2023
Страна
Великобритания
Эпизод длится
51 минута
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Буровая»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
6 января 2023
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
2 января 2025
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