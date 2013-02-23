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Анна Герман. Тайна белого ангела 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Анна Герман. Тайна белого ангела
Киноафиша Сериалы Анна Герман. Тайна белого ангела Сезоны Сезон 1

Анна Герман. Тайна белого ангела 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела»

В 1 сезоне сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела» у польской певицы Анны Герман есть всесоюзная слава и огромный успех, о котором другие девушки могут только мечтать. Но мало кто знает, сколько бед пришлось пережить этой хрупкой женщине с прекрасным голосом. Когда она была маленькой, ее отца обвинили в шпионаже и забрали на верную смерть. Осиротевшая семья долго скиталась по среднеазиатским странам, где и была застигнута войной. Юная Аня похоронила младшего брата, пережила голод и была на волоске от гибели. Однако героиня спаслась, впервые влюбилась и сама завоевала любовь миллионов поклонников.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Анна Герман. Тайна белого ангела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2013
График выхода всех сериалов
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