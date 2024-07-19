Меню
Жить жизнь
Новости
Новости о сериале «Жить жизнь»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Жить жизнь»
Вся информация о сериале
Любовь Аксенова вырывается из клубка манипуляций в трейлере второго сезона сериала «Жить жизнь»
Премьера новых серий состоится осенью, но точная дата пока не анонсирована.
Написать
19 июля 2024 12:07
Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон
В предстоящих сериях герои погрузятся в исследование своих детских травм и попадут в напряженный любовный треугольник.
Написать
1 августа 2023 11:20
Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Российские проекты про опасные связи.
Написать
1 июня 2023 11:00
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Реальная история о волонтерских отрядах, детектив о советском маньяке и психологический проект об абьюзивных отношениях.
Написать
25 мая 2023 15:00
Самовыражение – хит сезона: разбираем стиль в сериале «Жить жизнь»
Как создавались дерзкие, нежные и элегантные образы Любови Аксеновой в главном женском проекте весны.
Написать
20 апреля 2023 12:00
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
Написать
15 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру.
Написать
14 апреля 2023 15:00
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»
Интригующий проект про манипуляции для поклонников «Содержанок».
Написать
13 апреля 2023 12:00
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
Любовь Аксенова играет в опасную игру с загадочным возлюбленным в трейлере сериала «Жить жизнь»
Шоу об абьюзинвых отношениях от создателей «Содержанок» дебютирует в середине апреля.
Написать
15 марта 2023 10:21
Любовь Аксенова оказывается в манипулятивных отношениях в трейлере сериала «Жить жизнь»
Эротический триллер выйдет в онлайн-кинотеатре START.
Написать
28 декабря 2022 13:41
