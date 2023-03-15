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Киноафиша Новости Любовь Аксенова играет в опасную игру с загадочным возлюбленным в трейлере сериала «Жить жизнь»

Любовь Аксенова играет в опасную игру с загадочным возлюбленным в трейлере сериала «Жить жизнь»

15 марта 2023 10:21
Любовь Аксенова играет в опасную игру с загадочным возлюбленным в трейлере сериала «Жить жизнь»

Шоу об абьюзинвых отношениях от создателей «Содержанок» дебютирует в середине апреля.

Стриминговый сервис START опубликовал новый трейлер триллера «Жить жизнь», основанного на одноименной книге писательницы Анны Богинской. Главные роли в сериале играют Любовь Аксенова («Бывшие»), Роман Васильев («Бедный олигарх»), Дарья Мороз («Клиника Счастья»), Юрий Чурсин («Изображая жертву») и Даниил Воробьев («Гром. Трудное детство»).

Главная героиня — 30-летняя образованная и популярная девушка-маркетолог Аня (Аксенова). Некогда она потеряла мужа в автокатастрофе, однако трагедия не сломила ее дух, а только закалила его. Девушка не хочет заводить новые отношения, чтобы иметь возможность распоряжаться своей судьбой свободно и независимо. Но однажды она встречает нового мужчину, чувства к которому заставляют ее изменить приоритеты. Попав в очередной замкнутый круг манипулятивных отношений, Аня начинает осознавать, что постоянное повторение нездоровых романов в ее жизни вовсе не случайно.

Продюсером и шоураннером сериала выступает Ирина Сосновая, наиболее известная по проектам «Содержанки» и «Черная весна». Постановкой шоу занимается Артем Аксененко, ранее работавший над «Медиатором» и «Лапси».

Премьера «Жить жизнь» состоится на START 13 апреля.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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