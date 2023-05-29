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Киноафиша Новости Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

29 мая 2023 14:49
Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Сын Тины Канделаки попал в проект через общий кастинг.

Создатели российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь» объявили о том, что к актерскому составу шоу присоединился музыкант Лео Канделаки, являющийся сыном популярной телеведущей Тины Канделаки.

Комментируя эту новость, Канделаки сказал, что попал в шоу через общий кастинг, который проходил на студии «Мосфильм». Музыкант даже не надеялся, что ему действительно дадут роль в сериале, поскольку он не является профессиональным актером. Однако благодаря поддержке режиссера российской адаптации Всеволода Аравина он быстро вошел в тот образ, которого добивалась команда.

Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Хотя Канделаки никогда не исполнял ролей в фильмах и сериалах, он имеет опыт работы в кино- и телеиндустрии. Ранее он сочинил музыку к отечественным телепередачам «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», а также создал две композиции к сериалу «Дурная кровь». По его словам, на площадке он ощущает себя удивительно естественно и подозревает, что в ремейк «Постучись в мою дверь» его привела сама судьба.

Какого именно персонажа сыграет Канделаки, пока неизвестно. Помимо него, в российском ремейке «Постучись в мою дверь» снимаются Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые воплотят на экране трех подруг главной героини. Роль главного антагониста шоу исполнит Максим Белбородов.

Фото: «Медиаслово»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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