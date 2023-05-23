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Киноафиша Новости Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

23 мая 2023 11:17
Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Ими стали звезды «Мама, я дома» и «Первого Оскара».

Компания «Медиаслово» раскрыла имена трех актрис, которые сыграют подруг главной героини российского ремейка популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ими стали Александра Тулинова («Московский роман»), Екатерина Шумакова («Мама, я дома») и Юлия Серина («Первый Оскар»).

Оригинальное шоу повествует о флористке Эде (Ханде Эрчель), лишившейся стипендии от архитектурного бюро Art Life и вследствие этого потерявшей возможность уехать на престижную стажировку в Италию. Затаив обиду на компанию, она решает во что бы то ни стало отмстить ее руководителю в лице богатого бизнесмена Серкана Болата (Керем Бюрсин). Однако после не самого приятного знакомства с ним Эда неожиданно получает от предпринимателя предложение: если она на два месяца притворится его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую, то получит полностью оплаченную стажировку в Италии. Согласившись на эти условия, героиня впутывается в авантюру, которая навсегда меняет ее жизнь.

Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

По сюжету, у Эды есть три подруги, каждая из которых обладает собственным характером и сюжетной линией: первая из них помогает героине вернуть Серкана после расставания, вторая портит с ней отношения из-за ревности, а третья регулярно эпатирует на экране рокерским стилем. Именно эти персонажи послужат основой для образов Тулиновой, Шумаковой и Сериной в российской адаптации сериала. Однако создатели проекта намерены пойти дальше авторов оригинального шоу, обновив и углубив развитие второстепенных действующих лиц.

Режиссером ремейка выступает Всеволод Аравин, наиболее известный по сериалам «Красная зона» и «Чужая стая». Съемки начались на прошлой неделе в Москве.

Фото: «Медиаслово»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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