Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»

Компания «Медиаслово» раскрыла имена трех актрис, которые сыграют подруг главной героини российского ремейка популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ими стали Александра Тулинова («Московский роман»), Екатерина Шумакова («Мама, я дома») и Юлия Серина («Первый Оскар»).

Оригинальное шоу повествует о флористке Эде (Ханде Эрчель), лишившейся стипендии от архитектурного бюро Art Life и вследствие этого потерявшей возможность уехать на престижную стажировку в Италию. Затаив обиду на компанию, она решает во что бы то ни стало отмстить ее руководителю в лице богатого бизнесмена Серкана Болата (Керем Бюрсин). Однако после не самого приятного знакомства с ним Эда неожиданно получает от предпринимателя предложение: если она на два месяца притворится его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую, то получит полностью оплаченную стажировку в Италии. Согласившись на эти условия, героиня впутывается в авантюру, которая навсегда меняет ее жизнь.

По сюжету, у Эды есть три подруги, каждая из которых обладает собственным характером и сюжетной линией: первая из них помогает героине вернуть Серкана после расставания, вторая портит с ней отношения из-за ревности, а третья регулярно эпатирует на экране рокерским стилем. Именно эти персонажи послужат основой для образов Тулиновой, Шумаковой и Сериной в российской адаптации сериала. Однако создатели проекта намерены пойти дальше авторов оригинального шоу, обновив и углубив развитие второстепенных действующих лиц.

Режиссером ремейка выступает Всеволод Аравин, наиболее известный по сериалам «Красная зона» и «Чужая стая». Съемки начались на прошлой неделе в Москве.