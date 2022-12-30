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Торжество мести 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Торжество мести
Киноафиша Сериалы Торжество мести Сезоны Сезон 1

Deo geullori 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Торжество мести»

В 1 сезоне сериала «Торжество мести» в старших классах обычной корейской школы творится настоящий беспредел. Хрупкая и беззащитная девушка Мун Дон Ын оказывается «козлом отпущения» для всех остальных подростков. Они подшучивают и издеваются над ней, даже не подозревая, какую боль приносят жертве их «безобидные шалости». Не выдержав унижения, Мун Дон Ын бросает школу, поставив крест на своей судьбе. Теперь ее единственная цель – отомстить обидчикам, причем как можно изощреннее. Когда в нее влюбляется добрый и заботливый Чжу Е Чжон, он решает помочь ей с ее планом. Повзрослевшая девушка сама устраивается работать в школу.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Торжество мести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 марта 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 марта 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 марта 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 марта 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 марта 2023
График выхода всех сериалов
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