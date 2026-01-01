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Награды и номинации «День Шакала»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Television Series, Drama
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
 Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая драма
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Production Design
Номинант
 Editing, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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