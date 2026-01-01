Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
День Шакала
Награды
Награды и номинации «День Шакала»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025
Best Television Series, Drama
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Production Design
Номинант
Editing, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667