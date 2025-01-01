Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
День Шакала
Постеры
Постеры сериала «День Шакала»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Постеры сериала «День Шакала»
Вся информация о сериале
Т-1000 буквально просочился сквозь прутья решетки во втором «Терминаторе»: реально ли это с точки зрения физики?
Прежде чем снять «Дюнкерк», Нолан вдохновлялся этими 4 фильмами: подсмотрел все — от атмосферы до сюжета
В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%
Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу
Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко
«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»
«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»
«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»
Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)
«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу
«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667