День Шакала
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Знакомой атмосферы от нового сезона шпионского триллера ждать точно не стоит.
Написать
26 сентября 2025 21:00
Мемный турецкий стрелок стал реальным киллером: Дикеч снялся в одном сериале с Эдди Редмэйном
Спортсмен слегка изменился внешне и стал еще брутальней.
Написать
14 января 2025 17:09
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас
Агенты под прикрытием снова в моде.
3 комментария
6 января 2025 07:29
