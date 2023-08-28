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Кибер Иван 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кибер Иван
Киноафиша Сериалы Кибер Иван Сезоны Сезон 1

Kiber Ivan 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кибер Иван»

В 1 сезоне сериала «Кибер Иван» министр инноваций России по имени Борис поручает одному из самых одаренных инженеров страны разработать робота-домработника нового поколения. Он должен быть как две капли воды похож на живого человека, но выполнять все указания своего хозяина. В порыве вдохновения ученый «срисовывает» внешность андроида со своего сына Ивана. Вот только по нелепой случайности настоящий парень ломает своего двойника. Отец оказывается в безвыходном положении: готовый робот нужен заказчику буквально уже вчера. Тогда Ваня решает искупить вину и притвориться гаджетом. Он отправляется в дом Бориса и его жены.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Кибер Иван График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 сентября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 сентября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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