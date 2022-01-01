Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В эфире" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Не отпускай меня

Не отпускай меня ( - …)

Never Let Me Go
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Фантастическая драма «Не отпускай меня» – это сериал по мотивам одноименного романа Кадзуо Исигуро. События разворачиваются в альтернативной Британии. Ученые здесь научились создавать клонов. Теперь у каждого более-менее богатого и влиятельного человека есть собственная копия, которую растят в специальном интернате, чтобы в случае чего пересадить ее органы «оригиналу». Тора – клон, воспитанная в экспериментальном интернате, где ее учили всему как настоящего человека. Она сбегает, чтобы найти свой «оригинал».

В ролях
В ролях
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Гари Бидл
Гари Бидл
Сьюзэн Браун
Сьюзэн Браун
Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт
Аийша Харт
Аийша Харт
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Канал FX запустил в производство сериал по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
Канал FX запустил в производство сериал по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
Related video
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Приложение киноафиши