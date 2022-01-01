Фантастическая драма «Не отпускай меня» – это сериал по мотивам одноименного романа Кадзуо Исигуро. События разворачиваются в альтернативной Британии. Ученые здесь научились создавать клонов. Теперь у каждого более-менее богатого и влиятельного человека есть собственная копия, которую растят в специальном интернате, чтобы в случае чего пересадить ее органы «оригиналу». Тора – клон, воспитанная в экспериментальном интернате, где ее учили всему как настоящего человека. Она сбегает, чтобы найти свой «оригинал».