В 1 сезоне сериала «Не отпускай меня» в центре событий оказывается юная девушка-клон по имени Тора. С ранних лет ей внушали, что она создана исключительно для продления жизни своего «оригинала». Дело в том, что ученые научились создавать копии людей для пересадки органов и тканей. Теперь такие интернаты расположены по всей Великобритании, а в них растят детей-клонов буквально на убой. В большинстве из них условия жизни похожи на ферму, где единственная цель – подготовить здоровый биологический материал. Но Торе повезло больше: она росла в экспериментальной школе, где ее учили всему как настоящего человека. Однажды она решает сбежать.