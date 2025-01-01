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Отступник
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Отступник, список сезонов
Renegade
Год выпуска
1992
Страна
США
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
USA Network
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
6
IMDb
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Список сезонов сериала «Отступник»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
19 сентября 1992 - 17 мая 1993
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
18 сентября 1993 - 9 мая 1994
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
12 сентября 1994 - 8 мая 1995
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
11 сентября 1995 - 28 апреля 1996
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
13 сентября 1996 - 4 апреля 1997
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