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Отступник 1992 - 1997 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Отступник
Киноафиша Сериалы Отступник Сезоны Сезон 3

Renegade
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 8 минут
О чем 3-й сезон сериала «Отступник»

В 3 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует Диксона, разыскиваемого за убийство своего напарника Вуди Бикфорда. Но его планы рушатся, когда он попадает в западню. Пока Бобби и Шайенн ищут Хаунда Адамса, чтобы восстановить репутацию Рено. Он тем временем предстает перед судом за убийство сотрудника правоохранительных органов Баззи Баррелла и отправляется ждать рассмотрения апелляции в опасной тюрьме, где Диксон шантажирует сокамерника Рено, желая, чтобы тот расправился с ним. Внезапно Рено получает помощь от таинственного незнакомца, слишком похожего на Элвиса Пресли. Любопытство одерживает верх над Рено.

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Список серий 3-го сезона сериала «Отступник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Голландцы в бегах (1) Dutch On the Run (1)
Сезон 3 Серия 1
12 сентября 1994
Суд над Рено Рейнсом (2) The Trial of Reno Raines (2)
Сезон 3 Серия 2
19 сентября 1994
Побег (3) Escape (3)
Сезон 3 Серия 3
26 сентября 1994
Король и я The King and I
Сезон 3 Серия 4
3 октября 1994
Черный ветер Black Wind
Сезон 3 Серия 5
10 октября 1994
Путь вниз в Новом Орлеане Way Down Yonder in New Orleans
Сезон 3 Серия 6
17 октября 1994
Родео угонщиков Rustlers' Rodeo
Сезон 3 Серия 7
24 октября 1994
Мускулистый пляж Muscle Beach
Сезон 3 Серия 8
31 октября 1994
Поздняя смена The Late Shift
Сезон 3 Серия 9
7 ноября 1994
Захватывающее убийство Thrill Kill
Сезон 3 Серия 10
14 ноября 1994
Подросток ангел Teen Angel
Сезон 3 Серия 11
21 ноября 1994
Логово воров Den of Thieves
Сезон 3 Серия 12
2 января 1995
Ранчо Эскондидо Rancho Escondido
Сезон 3 Серия 13
9 января 1995
Полицейский на день Cop for a Day
Сезон 3 Серия 14
16 января 1995
Луна сталкера Stalker's Moon
Сезон 3 Серия 15
23 января 1995
Репо Рейнс Repo Raines
Сезон 3 Серия 16
30 января 1995
Туз в рукаве Ace in the Hole
Сезон 3 Серия 17
6 февраля 1995
Живая легенда Living Legend
Сезон 3 Серия 18
13 февраля 1995
Семейные узы Family Ties
Сезон 3 Серия 19
20 февраля 1995
Разбитый на колесе любви Broken On the Wheel of Love
Сезон 3 Серия 20
24 апреля 1995
Раздельное решение Split Decision
Сезон 3 Серия 21
1 мая 1995
Наемный убийца Hitman
Сезон 3 Серия 22
8 мая 1995
График выхода всех сериалов
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