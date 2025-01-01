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Отступник 1992 - 1997 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отступник
Киноафиша Сериалы Отступник Сезоны Сезон 1

Renegade
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отступник»

В 1 сезоне сериала «Отступник» лейтенанта Диксона подозревают в убийстве его девушки. Тем временем Рено Рейнс совершает побег из тюрьмы. Герой оказывается в небольшом городке, где надеется укрыться на некоторое время. Но мужчина замечает фотографию Рено на объявлении о розыске и сообщает сотрудникам правоохранительных органов о его местонахождении. Рено хочет поймать наемного убийцу, чтобы выяснить, есть ли у этого человека информация по его делу. Затем Рено проникает в компанию байкеров, чтобы найти убийцу механика, но в определенный момент ситуация выходит из-под контроля, и его прикрытие оказывается под угрозой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отступник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 1992
Несчастный случай на охоте Hunting Accident
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 1992
Окончательный приговор Final Judgement
Сезон 1 Серия 3
3 октября 1992
Плохая тень La Mala Sombra
Сезон 1 Серия 4
10 октября 1992
Мать Храбрость Mother Courage
Сезон 1 Серия 5
17 октября 1992
Второй шанс Second Chance
Сезон 1 Серия 6
24 октября 1992
Центр урагана Eye of the Storm
Сезон 1 Серия 7
31 октября 1992
Окупаемость Payback
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 1992
Талисман The Talisman
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 1992
Партнеры Partners
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 1992
Лионский рев Lyons' Roar
Сезон 1 Серия 11
4 января 1993
Песня Вэла Val's Song
Сезон 1 Серия 12
11 января 1993
Взаимные уступки Give and Take
Сезон 1 Серия 13
18 января 1993
Самурай Samurai
Сезон 1 Серия 14
25 января 1993
Два Рено The Two Renos
Сезон 1 Серия 15
1 февраля 1993
Билли Billy
Сезон 1 Серия 16
8 февраля 1993
Тяжелый случай Headcase
Сезон 1 Серия 17
15 февраля 1993
Горячий совет The Hot Tip
Сезон 1 Серия 18
22 февраля 1993
Капризная река Moody River
Сезон 1 Серия 19
26 апреля 1993
Исчез Vanished
Сезон 1 Серия 20
3 мая 1993
Бойцовская клетка (1) Fighting Cage (1)
Сезон 1 Серия 21
10 мая 1993
Бойцовская клетка (2) Fighting Cage (2)
Сезон 1 Серия 22
17 мая 1993
График выхода всех сериалов
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