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Отступник 1992 - 1997 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Отступник
Киноафиша Сериалы Отступник Сезоны Сезон 4

Renegade
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 8 минут
О чем 4-й сезон сериала «Отступник»

В 4 сезоне сериала «Отступник» зарубежный посол проводит операцию, связанную с контрабандой запрещенных веществ, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью. В качестве его законного представителя выступает очень привлекательная женщина, в которую Рено влюбляется. Она отвечает ему взаимностью. Эти двое планируют пожениться, а также убить торговца наркотиками. Тем временем Датч Диксон становится маршалом Соединенных Штатов Америки, что дает ему больше власти и ресурсов, чем когда-либо прежде. Это серьезно усложняет свадебные планы жениха и невесты. Затем Бобби и Рено отправляются в необходимый им обоим отпуск в Мексику.

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Список серий 4-го сезона сериала «Отступник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Свадьба в обрез Sawed-Off Shotgun Wedding
Сезон 4 Серия 1
11 сентября 1995
Медовый месяц в Мексике Honeymoon in Mexico
Сезон 4 Серия 2
18 сентября 1995
Баллада о Д.Б. Купер The Ballad of D.B. Cooper
Сезон 4 Серия 3
25 сентября 1995
Самый разыскиваемый Most Wanted
Сезон 4 Серия 4
2 октября 1995
Покер лжецов Liar's Poker
Сезон 4 Серия 5
9 октября 1995
Мертвая жара Dead Heat
Сезон 4 Серия 6
23 октября 1995
Дядя в бизнесе An Uncle in the Business
Сезон 4 Серия 7
30 октября 1995
Морской гром Offshore Thunder
Сезон 4 Серия 8
6 ноября 1995
Шпильки Studs
Сезон 4 Серия 9
13 ноября 1995
Другое место и время Another Place and Time
Сезон 4 Серия 10
20 ноября 1995
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 4 Серия 11
27 ноября 1995
Нет места лучше дома No Place Like Home
Сезон 4 Серия 12
1 января 1996
Ребенок делает три Baby Makes Three
Сезон 4 Серия 13
8 января 1996
Центр города Hound Downtown
Сезон 4 Серия 14
15 января 1996
Стационарная цель Stationary Target
Сезон 4 Серия 15
20 января 1996
Рио Рено Rio Reno
Сезон 4 Серия 16
27 января 1996
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 4 Серия 17
5 февраля 1996
Любовь причиняет боль Love Hurts
Сезон 4 Серия 18
12 февраля 1996
Веские доказательства Hard Evidence
Сезон 4 Серия 19
19 февраля 1996
Кукольный домик The Dollhouse
Сезон 4 Серия 20
15 апреля 1996
Звонки свиней Hog Calls
Сезон 4 Серия 21
22 апреля 1996
Неизбранная дорога The Road Not Taken
Сезон 4 Серия 22
28 апреля 1996
График выхода всех сериалов
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